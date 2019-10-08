Политика

18:03 08.10.2019

Криклий уволил главу УДП и руководителя Одесского филиала АМПУ

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Криклий уволил главу УДП и руководителя Одесского филиала АМПУ

Министр инфраструктуры Владислав Криклий во вторник подписал приказы о прекращении полномочий Дмитрия Чалого на посту председателя правления ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" и о прекращении полномочий Игоря Ткачука в должности начальника Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе министерства, Дмитрий Чалый и Игорь Ткачук уволены с 8 октября 2019 года.

Основание для увольнения - пункт 5 ч.1 ст.41 Кодекса законов о труде - прекращение полномочий должностных лиц из-за нарушения требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера, нарушения законодательства в сфере лицензирования видов хоздеятельности и невыполнения законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере метрологического надзора.

Владислав Криклий заявил, что начатое им обновление менеджмента в украинских портах будет продолжаться до полной перезагрузки.

Как сообщалось, ранее Мининфраструктуры уволило директоров трех морпортов и пообещало продолжить увольнения.

В частности, были уволены директор ГП "Одесский морской торговый порт" Виктор Войтко, директор ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Сергей Сечкин и директор ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" Константин Волощук.

Чалый был назначен на должность предправления УДП в марте 2018 года вне конкурса. В 2016-2017 годах работал заместителем директора морского торгового порта "Черноморск" и Одесского МТП, а перед этим – коммерческим директором "Укрпошты". В Одесском морском торговом порту и в "Укрпоште" Чалый был заместителем Ткачука.

Ткачук возглавлял "Укрпошту" в 2014-2016 годах, в 2017 году был назначен и.о. руководителя Одесского филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Теги: #ампу #кадры #удп #одесса #криклий
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