МВД Украины хочет приобрести 13 самолетов у ГП "Антонов" для ГСЧС и Нацгвардии

Министерство внутренних дел Украины (МВД) намерено приобрести 13 самолетов у госпредприятия "Антонов" (Киев) для нужд Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальной гвардии.

Во время открытия XVI Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность 2019" во вторник в Киеве министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Украина как государство "не первый год находится в военном столкновении".

"Мы должны уделять внимание и безопасности, и обороне. Поэтому мы продолжаем развивать военно-промышленный комплекс... У нас задача и желание - обеспечить безопасность нашего государства и наших граждан", - сказал он.

В ходе посещения выставки был подписан меморандум о намерениях сотрудничества между МВД и ГП "Антонов". Речь идет о приобретении 13 самолетов: девяти - для нужд ГСЧС и четырех - для Нацгвардии.

На вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, что из представленного на выставке его заинтересовало и может быть использовано для МВД, Аваков сказал: "Сегодня больше речь шла о специальных средствах коммуникации, было большое количество турецких компаний, которые предлагают нам различные моменты коммуникации".

При этом главным событием выставки министр назвал подписание договора о формальных намерениях с ГП "Антонов". "Речь о приобретении Ан-178 в 13 позициях для системы МВД", – уточнил он и добавил, что это база для любого продвижения этих моделей. "Как только покупает Украина для своих нужд, тогда покупают иностранцы", - объяснил министр.

Еще одним ключевым моментом выставки министр назвал единый стенд американских компаний, добавив: "Нас интересует система связи и система идентификации".