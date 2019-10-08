Политика

14:22 08.10.2019

Туск - Джонсону: quo vadis?

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Туск - Джонсону: quo vadis?

Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил во вторник свою обеспокоенность действиями британского премьера Бориса Джонсона в контексте ситуации с Brexit.

"На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы наших людей. Вы не хотите сделки, вы не хотите продления, вы не хотите отмены, quo vadis?" - написал Туск в своем твиттере.

По его словам, речь "не о победе в некой игре".

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Теги: #туск #джонсон
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Интерфакс-Украина
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