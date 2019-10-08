Меркель заявила Джонсону о малой вероятности сделки по Brexit

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном заявила о малой вероятности заключения сделки с Евросоюзом по Brexit, сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

"Она дала понять, что сделка чрезвычайно маловероятна, и она думает, что ЕС имеет право вето в отношении выхода нас (Великобритании - ИФ) из таможенного союза", - цитирует телеканал слова источника.

При этом Меркель уделяла особое внимание проблеме Северной Ирландии и ирландской границы.

По данным Sky News, Джонсон в свою очередь отметил, что переговоры по Brexit "находятся на грани катастрофы".

Также премьер сказал, что ему неочевидно желание ЕС продолжить переговоры.

Джонсон добавил, что, по его мнению, ряд сил в ЕС рассчитывают на второй референдум по Brexit в Великобритании, который отменит результаты референдума 2016 года. Подобные ожидания беспочвенны, подчеркнул премьер.

Таким образом, заключил источник, разговор между Джонсоном и Меркель "означает, что соглашение в принципе невозможно".

Ранее журнал The Spectator сообщал со ссылкой на источник на Даунинг-стрит, что власти Великобритании не хотят продолжать переговоры с ЕС по Brexit и предлагать новые варианты проекта соглашения о выходе страны из Евросоюза.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.