Политика

12:11 08.10.2019

Кабмин унифицирует требования к оформлению юридических документов и отменит устаревшие функции Минюста

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Кабмин унифицирует требования к оформлению юридических документов и отменит устаревшие функции Минюста

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал отмену устаревших функций Министерства юстиции.

"Мы унифицируем требования к написанию юридических документов. Должен быть один стандарт, по которому мы будем "сверяться". Уже завтра Кабмин отменит анахронизмы в виде полностью устаревших функций Минюста. И это только начало!" - написал глава правительства на своей странице в Фейсбуке во вторник, в День юриста.

По его словам, важно, чтобы юристы уделяли больше времени сути и качеству документов, "пришло время попрощаться с бюрократией".

Гончарук напомнил, что в Украине сейчас "уникальная ситуация": президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр по специальности юристы. "Дошло уже до того, что даже генеральный прокурор тоже юрист", - заметил он.

Премьер считает, что все юристы должны быть образцом отношения нулевой толерантности к коррупции.

Теги: #гончарук #минюст #кабмин
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