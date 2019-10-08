Политика

11:40 08.10.2019

Замсекретаря СНБО Кривонос отмечает необходимость государственных совместных действий в информационной сфере

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Замсекретаря СНБО Кривонос отмечает необходимость государственных совместных действий в информационной сфере

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос 7 октября провел координационное совещание по вопросам противодействия агрессии против Украины в информационной сфере.

"Во исполнение указа президента Украины №200/2019 и решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства" и реализации программы "Пять шагов" вчера провел закрытое координационное совещание с представителями силовых ведомств относительно информационного противостояния и информационного противодействия агрессии против Украины", - написал Кривонос на своей странице в Фейсбуке во вторник.

По его словам, налаживание четкой межведомственной координации, обмен информацией, единые базовые нарративы, четкая взвешенная государственная реакция на информационные наступательные действия против Украины, четко выстроена система защиты информационного пространства, активные информационные наступательные атаки на врага способны добавить серьезные преимущества в борьбе за мир и независимость Украины.

В то же время он указал на "хаос в информационных сообщениях / выступлениях / заявлениях руководителей различных ведомств, которые из-за непрофессионализма пиарщиков приводят к подыгрыванию нашему врагу", и "провальную предыдущую работу реформированного МИП (Министерство информационной политики)", что нуждается в немедленных государственных совместных действиях.

Теги: #снбо #кривонос
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