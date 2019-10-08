Политика

11:19 08.10.2019

Денисова просит Москалькову о содействии в установлении местонахождения украинцев Дудки и Бессарабова, осужденных в Крыму

1 мин читать
Денисова просит Москалькову о содействии в установлении местонахождения украинцев Дудки и Бессарабова, осужденных в Крыму

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой о содействии в установлении местонахождения граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, осужденных во временно оккупированном Крыму.

"На сегодня местонахождение граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова - неизвестно. (…) Безотлагательно обратилась к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой предпринять меры по установлению местонахождения Владимира Дудки и Алексея Бессарабова для дальнейшего информирования родных и адвокатов", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Она указала, что, по информации родственников и адвокатов, в конце сентября украинцев вывезли из пенитенциарного заведения на территории временно оккупированного Крыма, где они сейчас - неизвестно.

Дудку и Бессарабова задержали за якобы диверсионную деятельность. В апреле 2019 года их осудили к 14 годам колонии сурового режима. 15 октября 2019 года в Верховном суде РФ должно состояться рассмотрение апелляции.

Теги: #крым #дудка #денисова #москалькова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:26 08.10.2019
На границе с Крымом спецслужбы РФ задержали и допросили крымскотатарского правозащитника

На границе с Крымом спецслужбы РФ задержали и допросили крымскотатарского правозащитника

17:41 07.10.2019
Денисова просит Москалькову обеспечить медобследование удерживаемого в РФ украинска Виктора Шура

Денисова просит Москалькову обеспечить медобследование удерживаемого в РФ украинска Виктора Шура

13:28 07.10.2019
Глава МИД Латвии выступает за сохранение санкций в отношении России из-за оккупации Крыма

Глава МИД Латвии выступает за сохранение санкций в отношении России из-за оккупации Крыма

00:58 06.10.2019
Правительство не восстанавливает пассажирские перевозки с Крымом - Гончарук

Правительство не восстанавливает пассажирские перевозки с Крымом - Гончарук

10:06 05.10.2019
С начала 2019 года админграницу с оккупированным Крымом пересекли 2млн человек - Госпогранслужба

С начала 2019 года админграницу с оккупированным Крымом пересекли 2млн человек - Госпогранслужба

13:10 04.10.2019
В украинские вузы через образовательные центры за год поступили более 1,8 тыс абитуриентов из Крыма и ОРДЛО

В украинские вузы через образовательные центры за год поступили более 1,8 тыс абитуриентов из Крыма и ОРДЛО

08:55 03.10.2019
Оккупационные власти Крыма продолжают незаконно призывать крымчан на службу в Вооруженные силы РФ

Оккупационные власти Крыма продолжают незаконно призывать крымчан на службу в Вооруженные силы РФ

18:12 02.10.2019
Зеленский заявил о необходимости разработки концепции переходного правосудия для Донбасса и стратегии деоккупации Крыма и востока Украины

Зеленский заявил о необходимости разработки концепции переходного правосудия для Донбасса и стратегии деоккупации Крыма и востока Украины

17:16 02.10.2019
Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" завершится раньше запланированного срока - Криклий

Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" завершится раньше запланированного срока - Криклий

15:43 02.10.2019
Фонд Пинчука приобрел 24 квартиры для освобожденных из российского плена одесских моряков

Фонд Пинчука приобрел 24 квартиры для освобожденных из российского плена одесских моряков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Прокуратура Киева объявила подозрение нардепуIV-VIII созывов по факту завладения 1,1 млрд грн "УкрСиббанка"

Рябошапка назначил экс-первого замглавы СБУ Трепака замгенпрокурора

Зеленский и его команда пытаются завершить тот "несправедливый процесс" по Донбассу, который начали предшественники, или показать его невыполнимость для перехода к другим вариантам

Турчинов считает взятие под стражу Пашинского политизированным решением

Нардеп от "Слуги народа" Ткаченко подтвердил, что претендует на пост главы КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Замсекретаря СНБО Кривонос отмечает необходимость государственных совместных действий в информационной сфере

Зеленский с представителями Совета Федерации еврейских общин почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру

Лукашенко: мы оставили Зеленского с Донбассом один на один

Трамп в разговоре с Эрдоганом соглашался лишь на "умеренную" операцию Турции на севере Сирии

"Анонсирование" Портновым заключения под стражу Пашинского указывает на политическую мотивированность дела, заявляют в "Европейской солидарности"

Прокуратура Киева объявила подозрение нардепуIV-VIII созывов по факту завладения 1,1 млрд грн "УкрСиббанка"

Рябошапка назначил экс-первого замглавы СБУ Трепака замгенпрокурора

Януковича на 18 октября вновь вызвали на допрос в апелляционный суд

Нардеп от "Слуги народа" Кучер подал декларацию кандидата на пост главы Харьковской облгосадминистрации

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили широкий круг вопросов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА