Денисова просит Москалькову о содействии в установлении местонахождения украинцев Дудки и Бессарабова, осужденных в Крыму

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой о содействии в установлении местонахождения граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, осужденных во временно оккупированном Крыму.

"На сегодня местонахождение граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова - неизвестно. (…) Безотлагательно обратилась к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой предпринять меры по установлению местонахождения Владимира Дудки и Алексея Бессарабова для дальнейшего информирования родных и адвокатов", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Она указала, что, по информации родственников и адвокатов, в конце сентября украинцев вывезли из пенитенциарного заведения на территории временно оккупированного Крыма, где они сейчас - неизвестно.

Дудку и Бессарабова задержали за якобы диверсионную деятельность. В апреле 2019 года их осудили к 14 годам колонии сурового режима. 15 октября 2019 года в Верховном суде РФ должно состояться рассмотрение апелляции.