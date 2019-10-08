Зеленский с представителями Совета Федерации еврейских общин почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве, сообщает сайт главы государства во вторник.

Зеленский вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки у "Меноры" - памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Раввины прочитали молитву о жертвах трагедии. Присутствующие почтили их память минутой молчания.