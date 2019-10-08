Политика

10:55 08.10.2019

Трамп в разговоре с Эрдоганом соглашался лишь на "умеренную" операцию Турции на севере Сирии

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Трамп в разговоре с Эрдоганом соглашался лишь на "умеренную" операцию Турции на севере Сирии

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом был готов согласиться только на турецкую операцию "умеренного" масштаба на севере Сирии, передает во вторник телеканал NBC со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.

По словам одного из них, Трамп подчеркивал, что зона безопасности на севере Сирии работает, и американские и турецкие военные должны совместно решать накопившиеся проблемы.

Однако, отметили представители администрации, Эрдоган был "непреклонен" в своем желании провести масштабную операцию в Сирии.

В свою очередь Трамп предупредил Эрдогана, что в случае масштабного вторжения Турции на сирийскую территорию США полностью выведут войска из Сирии.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США в ходе телефонного разговора обсудили создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности.

В Минобороны Турции затем отчитались о том, что все приготовления к возможной военной операции на северо-востоке Сирии завершены.

В свою очередь в Белом доме пояснили, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Накануне сирийские СМИ сообщали, что турецкая армия провела обстрелы позиций бойцов курдских военизированных формирований на севере Сирии.

Теги: #сирия #турция #трамп #эрдоган
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