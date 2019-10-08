Политика

11:01 08.10.2019

Лукашенко: мы оставили Зеленского с Донбассом один на один

1 мин читать
Лукашенко: мы оставили Зеленского с Донбассом один на один

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Запад оставил Украину одну решать конфликт в Донбассе.

"Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами", - сказал Лукашенко, выступая на форуме "Минский диалог" во вторник в Минске.

По словам президента, происходящее в Киеве показывает, что "там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента". "И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю", - подчеркнул он.

"И с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека. Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам", - заявил глава государства.

"Если нормандская четверка чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать", - подчеркнул Лукашенко.

Теги: #оос #лукашенко #зеленский #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:01 08.10.2019
Зеленский с представителями Совета Федерации еврейских общин почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру

Зеленский с представителями Совета Федерации еврейских общин почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру

09:40 08.10.2019
Представители кампании Зеленского в апреле встречались в Trump International Hotel с бывшими высокопоставленными чиновниками США

Представители кампании Зеленского в апреле встречались в Trump International Hotel с бывшими высокопоставленными чиновниками США

07:20 08.10.2019
Боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

19:45 07.10.2019
С начала суток боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, в том числе дважды у Золотого, где договорились разводить войска, потерь нет – штаб ООС

С начала суток боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, в том числе дважды у Золотого, где договорились разводить войска, потерь нет – штаб ООС

17:24 07.10.2019
Жители Золотого поддерживают концепцию разведения сил - глава Минобороны Украины

Жители Золотого поддерживают концепцию разведения сил - глава Минобороны Украины

14:29 07.10.2019
Минобороны: Боевики в понедельник 20 минут вели обстрел в районе Золотого – одного из участков разведения

Минобороны: Боевики в понедельник 20 минут вели обстрел в районе Золотого – одного из участков разведения

14:23 07.10.2019
Глава МИД Беларуси анонсировал визит Лукашенко в ЕС до конца года

Глава МИД Беларуси анонсировал визит Лукашенко в ЕС до конца года

13:27 07.10.2019
Зеленский поручил Кабмину отремонтировать дороги между Старобельском и Счастьем, а также между Северодонецком и Новоайдаром

Зеленский поручил Кабмину отремонтировать дороги между Старобельском и Счастьем, а также между Северодонецком и Новоайдаром

13:23 07.10.2019
Зеленский поручил правительству отработать вопрос упрощения въезда/ выезда и перемещения товаров в ОРДЛО

Зеленский поручил правительству отработать вопрос упрощения въезда/ выезда и перемещения товаров в ОРДЛО

13:06 07.10.2019
Зеленский попросил Макрона продолжить поиски моряков затонувшего из-за шторма "Bourbon Rhode" – Пристайко

Зеленский попросил Макрона продолжить поиски моряков затонувшего из-за шторма "Bourbon Rhode" – Пристайко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Прокуратура Киева объявила подозрение нардепуIV-VIII созывов по факту завладения 1,1 млрд грн "УкрСиббанка"

Рябошапка назначил экс-первого замглавы СБУ Трепака замгенпрокурора

Зеленский и его команда пытаются завершить тот "несправедливый процесс" по Донбассу, который начали предшественники, или показать его невыполнимость для перехода к другим вариантам

Турчинов считает взятие под стражу Пашинского политизированным решением

Нардеп от "Слуги народа" Ткаченко подтвердил, что претендует на пост главы КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Замсекретаря СНБО Кривонос отмечает необходимость государственных совместных действий в информационной сфере

Денисова просит Москалькову о содействии в установлении местонахождения украинцев Дудки и Бессарабова, осужденных в Крыму

Трамп в разговоре с Эрдоганом соглашался лишь на "умеренную" операцию Турции на севере Сирии

"Анонсирование" Портновым заключения под стражу Пашинского указывает на политическую мотивированность дела, заявляют в "Европейской солидарности"

Прокуратура Киева объявила подозрение нардепуIV-VIII созывов по факту завладения 1,1 млрд грн "УкрСиббанка"

Рябошапка назначил экс-первого замглавы СБУ Трепака замгенпрокурора

Януковича на 18 октября вновь вызвали на допрос в апелляционный суд

Нардеп от "Слуги народа" Кучер подал декларацию кандидата на пост главы Харьковской облгосадминистрации

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили широкий круг вопросов

Генсек ООН призвал к сдержанности в Сирии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА