Политика

10:43 08.10.2019

"Анонсирование" Портновым заключения под стражу Пашинского указывает на политическую мотивированность дела, заявляют в "Европейской солидарности"

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"Анонсирование" Портновым заключения под стражу Пашинского указывает на политическую мотивированность дела, заявляют в "Европейской солидарности"

"Анонсирование" экс-заместителем главы администрации президента времен Виктора Януковича Андреем Портновым решения Печерского районного суда Киева о взятии под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского прямо указывает на его политическую мотивированность, говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии "Европейская солидарность" во вторник.

"Это свидетельствует, что оно не имеет ничего общего с европейскими подходами к правосудию, а есть, вместо того, попыткой внедрить "русский стиль" в украинской политике… Содержание под стражей по бытовому делу… Пашинского, который не скрывался от правосудия и не пытался влиять на ход следствия, является очевидно избыточной мерой. Решение суда не имеет должной мотивации и прямо противоречит Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в заявлении партии.

В "Европейской солидарности" считают, что единственной мотивацией власти, инспирировавшей арест Пашинского, является "демонстрация сомнительных "успехов" по борьбе с прежней властью, которые имеют целью уменьшить общественный интерес к очевидному провалу во внешней политике Украины, который сегодня вызывает справедливое возмущение граждан Украины".

"Партия "Европейская Солидарность" считает, что власть стала на ложный путь, прикрывая провалы во внешней политике "сериалом с посадками", предварительно анонсированных и срежиссированных соратниками Януковича", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева в понедельник избрал меру пресечения Пашинскому – содержание под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.

4 октября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

После этого Портнов заявил о намерениях сформировать уголовную повестку вокруг лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко с целью лишения его свободы.

Теги: #пашинский #евросолидарность #портнов
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