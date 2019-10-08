Политика

10:03 08.10.2019

Рябошапка назначил экс-первого замглавы СБУ Трепака замгенпрокурора

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Рябошапка назначил экс-первого замглавы СБУ Трепака замгенпрокурора

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка во вторник подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем генерального прокурора, сообщает пресс-служба ведомства.

Трепак работал в Службе безопасности Украины. Принимал участие в задержании "судьи-колядника", экс-главы Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича в 2008 году, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача в 2009 году.

С 2015 по 2016 годы занимал должность первого заместителя главы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

В период после Революции Достоинства Трепак известен участием в расследовании дела "бриллиантовых прокуроров" и передачей в мае 2016 года в Национальное антикоррупционное бюро Украины документов по так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Теги: #трепак #рябошапка #прокуратура #генпрокуратура #сбу #кадры
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