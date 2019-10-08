Политика

09:55 08.10.2019

Нардеп от "Слуги народа" Кучер подал декларацию кандидата на пост главы Харьковской облгосадминистрации

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Нардеп от "Слуги народа" Кучер подал декларацию кандидата на пост главы Харьковской облгосадминистрации

Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), глава подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказания правовой помощи комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Алексей Кучер подал электронную декларацию как кандидат на должность главы Харьковской областной государственной администрации.

Его декларация о доходах за 2018 год обнародована в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Кучеру 34 года. В Верховную Раду был избран по 179 округу (Харьковская область). Беспартийный, но баллотировался от партии "Слуга народа". До избрания народным депутатом был адвокатом.

Согласно декларации, Кучеру принадлежат две квартиры (68,6 кв.м, 61,9 кв.м) в Харькове. Еще одной (62,9 кв.м) он владеет совместно с женой Викторией.

Нардеп также владеет земельным участком (62500 кв.м) в Новорайске Херсонской области.

Жена владеет двумя земельными участками (103 и 1000 кв.м), а также домом (62 кв.м) и недостроенным домом в Люботине Харьковской области.

Кучер задекларировал часы Rolex (свои и жены), свои автомобили Lexus NX 200T (2017 года выпуска), Volkswagen Passat (2011 года выпуска) и ГАЗ-САЗ 3507 (1987 года выпуска), два автомобиля жены - Mitsubishi Outlander (2003 года выпуска) и Audi Q5 (2011 года выпуска), а также 11 акций ЧАО "Миколаивцемент". Кучеру принадлежит 10% юридической компании "Дартли Групп". В качестве денежных активов он указал 77 биткоинов и $87тыс., принадлежащие ему, а также $205 тыс. жены.

С 15 октября 2016 года должность главы Харьковской ОГА занимает Юлия Светличная. 6 сентября 2019 года министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство приняло проект решения президента Украины об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Светличной с должности главы Харьковской областной государственной администрации, а также поддержало ее повторное назначение главой Харьковской ОГА. Однако президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал соответствующие указы.

Теги: #кадры #кучер #слуга_народа #харьковская_область
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