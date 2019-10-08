Политика

06:37 08.10.2019

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили широкий круг вопросов

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Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонной беседы обсудил с главой МИД Великобритании Домиником Раабом вопросы перспектив торговых отношений, Иран, планы Турции в Сирии и инцидент с женой американского дипломата, сообщил госдепартамент Соединенных Штатов.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Рааб обсудили намерения США и Британии провести переговоры по амбициозному соглашению о свободной торговле после выхода Великобритании из Евросоюза", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран также затронули вопросы, касающиеся "различных вызовов международной безопасности, включая дестабилизирующую роль Ирана на Ближнем Востоке и планы Турции по потенциальному вторжению в Сирию".

Кроме того, Помпео и Рааб обсудили "трагическую гибель британского подданного в ДТП с участием американского дипломата".

Ранее СМИ сообщали, что супруга дипломата США в Великобритании подозревается в том, что несет ответственность за гибель в дорожно-транспортном происшествии 19-летнего молодого человека. Она обещала полиции не покидать страну, однако, вопреки обещаниям, вылетела из Лондона по рекомендации сотрудников посольства. Задерживать ее полиция не имела права, поскольку она обладала дипломатическим иммунитетом.

Позднее Рааб, как сообщали СМИ, выразил по этому поводу разочарование послу США в Лондоне.

Теги: #сша #беседа #британия #мид
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