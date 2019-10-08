Генсек ООН призвал к сдержанности в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к максимальной сдержанности все стороны, участвующие в военных действиях в Сирии, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

По словам Дюжаррика, Гутерриш следит за ситуацией на северо-востоке Сирии со "значительной обеспокоенностью", а ООН продолжает контакты с основными участниками конфликта в Сирии.

В частности, Гутерриша беспокоят риски, с которыми столкнутся мирные жители в случае обострения конфликта в Сирии, отметил Дюжаррик.

В понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии. Анкара уже долгое время планирует операцию в Сирии против курдов, которых считает террористами. США, в свою очередь, совместно с курдами боролись против боевиков из ИГ.

Ряд СМИ ранее в понедельник сообщил, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова начать операцию против курдов в Сирии в любой момент.