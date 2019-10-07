Политика

19:20 07.10.2019

Нардеп от "Слуги народа" Ткаченко подтвердил, что претендует на пост главы КГГА

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Нардеп от "Слуги народа" Ткаченко подтвердил, что претендует на пост главы КГГА

Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Там есть такая ключевая фраза - "может", предлагаю на ней сосредоточиться, потому что это решение президента", - сказал Ткаченко в эфире радио НВ в понедельник.

Он подтвердил, что подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), в которой указал, что претендует на должность главы Киевской горгосадминистрации.

Как сообщалось, в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, появилась электронная декларация о доходах Ткаченко за 2018 год, указано, что это декларация кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.

4 сентября Кабинет министров на заседании принял решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Теги: #претендент #кгга #ткаченко
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