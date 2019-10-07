Политика

17:57 07.10.2019

Общество имеет право знать о рисках в связи с разведением сил на Донбассе, заявили в "Евросолидарности"

1 мин читать
Общество имеет право знать о рисках в связи с разведением сил на Донбассе, заявили в "Евросолидарности"

Украинское общество имеет право знать ответы на вопросы, почему незаконные вооруженные формирования не отходят от занятых позиций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, сколько будет стоить отвод украинских сил от линии разграничения и какие это несет риски, в частности, гражданскому населению, отмечает сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Российские власти обустроили под Дебальцево и Новоазовском свои военные базы. Там и сейчас остаются боевики и российские оккупационные войска. Почему они не отходят? Почему эти населенные пункты не передают Украине согласно минским соглашениям?", - говорится в обращении Геращенко, опубликованной на странице "Европейской солидарности" в соцсети Facebook.

"Когда подписываются какие-то документы, оторванные от ключевого компонента по безопасности, это создает риски. Во-первых, гражданскому населению. Во-вторых, Вооруженным силам, которые отводят в зимнее в чистое поле без фортификационных сооружений. Кто-то посчитал сколько это будет стоить? Кто просчитал масштаб вызовов, которые создаются? Общество имеет право услышать ответ на эти вопросы", - подчеркнула она.

Теги: #киев #геращенко #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:41 07.10.2019
В Киеве пролетают снежинки

В Киеве пролетают снежинки

15:01 07.10.2019
Кличко обещает новые иски о защите чести и достоинства к телеканалу "1+1"

Кличко обещает новые иски о защите чести и достоинства к телеканалу "1+1"

10:41 07.10.2019
Суд отпустил под ночной домашний арест и оставил на должности врача-трансплантолога, подозреваемого во взяточничестве

Суд отпустил под ночной домашний арест и оставил на должности врача-трансплантолога, подозреваемого во взяточничестве

18:51 06.10.2019
Порошенко на вече "Остановим капитуляцию" в Киеве: То, что сегодня мы здесь - абсолютно правильное решение

Порошенко на вече "Остановим капитуляцию" в Киеве: То, что сегодня мы здесь - абсолютно правильное решение

03:28 06.10.2019
В Киеве на Печерске спасатели ликвидировали пожар в стоматологии, пострадавших нет

В Киеве на Печерске спасатели ликвидировали пожар в стоматологии, пострадавших нет

01:40 06.10.2019
В Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший

В Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший

16:57 05.10.2019
Порошенко: под белым флагом мира нам навязывают капитуляцию

Порошенко: под белым флагом мира нам навязывают капитуляцию

19:52 04.10.2019
Помощник госсекретаря США Дениз Натали встретилась с министром Колядой и представителями гражданского общества

Помощник госсекретаря США Дениз Натали встретилась с министром Колядой и представителями гражданского общества

13:53 04.10.2019
В Киеве и нескольких областях 7-9 октября ожидаются ночные заморозки в воздухе

В Киеве и нескольких областях 7-9 октября ожидаются ночные заморозки в воздухе

09:50 04.10.2019
Российский адвокат Новиков будет защищать Порошенко в ряде дел

Российский адвокат Новиков будет защищать Порошенко в ряде дел

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Преемник Могерини Боррелль: лучший путь противостоять российской угрозе – помогать Украине

Нардеп от "Слуги народа" Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА

Мониторинговый комитет ПАСЕ просит Венецианскую комиссию дать оценку законопроекту о деятельности органов судейского управления Украины

Штайнмайер: Формула не содержит ничего более, чем попытку сделать из больших шагов ряд меньших

Зеленский поручил правительству отработать вопрос упрощения въезда/ выезда и перемещения товаров в ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

Преемник Могерини Боррелль: лучший путь противостоять российской угрозе – помогать Украине

Нардепы от "Слуги народа" предложили унормировать в законодательстве вопрос лишения депутатов неприкосновенности

Нардеп от "Слуги народа" Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА

Мониторинговый комитет ПАСЕ просит Венецианскую комиссию дать оценку законопроекту о деятельности органов судейского управления Украины

Преемник Могерини Боррелль выступает в поддержку санкций к РФ

Штайнмайер: Формула не содержит ничего более, чем попытку сделать из больших шагов ряд меньших

Глава МИД Латвии выступает за сохранение санкций в отношении России из-за оккупации Крыма

Зеленский поручил правительству отработать вопрос упрощения въезда/ выезда и перемещения товаров в ОРДЛО

Президент Украины планирует посетить Латвию – Пристайко

Кулеба рассчитывает, что Украина выполнит свое домашнее задание по промышленному безвизу с ЕС до конца 2019г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА