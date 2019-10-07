Общество имеет право знать о рисках в связи с разведением сил на Донбассе, заявили в "Евросолидарности"

Украинское общество имеет право знать ответы на вопросы, почему незаконные вооруженные формирования не отходят от занятых позиций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, сколько будет стоить отвод украинских сил от линии разграничения и какие это несет риски, в частности, гражданскому населению, отмечает сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Российские власти обустроили под Дебальцево и Новоазовском свои военные базы. Там и сейчас остаются боевики и российские оккупационные войска. Почему они не отходят? Почему эти населенные пункты не передают Украине согласно минским соглашениям?", - говорится в обращении Геращенко, опубликованной на странице "Европейской солидарности" в соцсети Facebook.

"Когда подписываются какие-то документы, оторванные от ключевого компонента по безопасности, это создает риски. Во-первых, гражданскому населению. Во-вторых, Вооруженным силам, которые отводят в зимнее в чистое поле без фортификационных сооружений. Кто-то посчитал сколько это будет стоить? Кто просчитал масштаб вызовов, которые создаются? Общество имеет право услышать ответ на эти вопросы", - подчеркнула она.