Нардеп от "Слуги народа" Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко подал электронную декларацию кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Его декларация о доходах за 2018 год опубликована 3 октября в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.