Политика

17:37 07.10.2019

Мониторинговый комитет ПАСЕ просит Венецианскую комиссию дать оценку законопроекту о деятельности органов судейского управления Украины

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Мониторинговый комитет ПАСЕ просит Венецианскую комиссию дать оценку законопроекту о деятельности органов судейского управления Украины

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) попросил Венецианскую комиссию оценить проект закона Украины о деятельности органов судейского управления.

"Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил мнение Венецианской комиссии относительно недавних поправок к законодательной базе Украины, регулирующей деятельность Верховного суда и органов судебной власти", - говорится в сообщении на сайте Венецианской комиссии.

Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в письме к министру иностранных дел Вадиму Пристайко выразила "некоторую обеспокоенность" в связи с принятым в первом чтении президентским проектом закона №1008. Так, она отметила, что текст законопроекта предлагает "масштабные изменения, которые могут иметь существенное влияние на независимость судебной системы". В частности, это повлияет на статус и полномочия судей.

Как сообщалось, 12 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым предлагается внести изменения в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Высшего совета правосудия (ВСП) и сократить количественный состав Верховного суда.

Предлагается распространить люстрацию на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года. Соответствующие изменения будут внесены в закон об очищении власти.

В законе о судоустройстве и статусе суде предлагается закрепить сокращение количественного состава Верховного суда с 200 до 100 судей, уточнить, что ВККС будет коллегиальным органом.

Верховный суд, в свою очередь, 30 сентября обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и председателю парламента Дмитрию Разумкову с предложением получить от Венецианской комиссии экспертное заключение относительно законопроекта.

Теги: #пасе #венецианская_комиссия #суд
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