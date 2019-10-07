Политика

13:28 07.10.2019

Глава МИД Латвии выступает за сохранение санкций в отношении России из-за оккупации Крыма

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Глава МИД Латвии выступает за сохранение санкций в отношении России из-за оккупации Крыма

 Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что санкции в отношении России за оккупацию Крыма должны быть сохранены.

"Мы должны продолжать держать вопрос непризнания оккупации и аннексии Крыма в международной повестке дня, а также держать давление и санкции, которые были введены за Крым", - сказал он на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Вадимом Пристайко в понедельник.

Он признал, что в рамках ЕС периодически встаёт вопрос ослабления санкций в отношении России за невыполнение Минских соглашений, но не тех, что касаются Крыма.

Теги: #крым #санкции_против_рф #латвия
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