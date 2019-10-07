Штайнмайер отрицает наличие у него предложений по урегулированию конфликтов в Закавказье

Находящийся с визитом в Тбилиси президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник опроверг предположения СМИ о том, что он прибыл в Грузию с предложениями по урегулированию конфликтов в регионе.

"Нет, сейчас у меня совершенно другая роль", - сказал он на совместной с президентом Грузии Саломе Зурабишвили пресс-конференции.

По его словам, у него будет возможность ознакомиться с ситуацией на границе с Южной Осетией, встретиться с сотрудниками Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС), которые осуществляют патрулирование в приграничных районах, но его визит не связан с какими-либо конкретными инициативами и предложениями.