Зеленский в интервью японскому СМИ вновь опроверг, что Трампа подталкивал его к расследованию против Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что президент США Дональд Трамп подталкивал его к расследованию против одного из его потенциальных конкурентов на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, говоря, что ему не хватает таких полномочий в соответствии с Конституцией.

"На меня никогда не оказывали давления, и не навязывались никакие условия (для проведения встречи с Трампом или договоренностей о поставках взамен оружия – ИФ)", - сказал он в интервью японскому информационному агентству Kyodo News.

Зеленский подчеркнул, что Генеральная прокуратура Украины будет рассматривать любые просьбы своих коллег из США о сотрудничестве в проведении расследований "в соответствии с нашими законами", если они будут основаны на "международном праве".

Как сообщается в материале Kyodo News, Зеленский отметил, что если правоохранители США нуждаются в помощи по этому вопросу и предпримут необходимые шаги, Украина "может сделать это, создав совместный следственный комитет".

Он добавил, что в соответствии с Конституцией Украины президент не имеет полномочий поручать генеральному прокурору или следственным органам рассматривать конкретные дела.

Зеленский также сказал, что "Украина не должна быть втянута в скандалы, связанные с президентскими выборами", отметив, что каждый политический лагерь или институция публикуют информацию в своих личных интересах.

Президент Украины опроверг сообщения американских СМИ о том, что просьбы Трампа были условиями для приглашения Зеленского в Белый дом или для продажи противотанковые ракеты Javelin Украине.