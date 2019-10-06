Политика

00:58 06.10.2019

Правительство не восстанавливает пассажирские перевозки с Крымом

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Правительство не восстанавливает пассажирские перевозки с Крымом

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что обустройство пунктов пропуска на админгранице с временно аннексированным Крымом не означает, что правительство восстанавливает соединение с полуостровом.

"Я постоянно подчеркиваю человекоцентризм. Это как раз о развитии КПП "Каланчак" и "Чонгар", где создают режимную и сервисную зону. В новейших КПП появится центр предоставления административных услуг, автостанция и здание для отдыха водителей. Однако правительство не восстанавливает никакого сообщения с временно оккупированным Крымом. Крым - это Украина!", - написал Гончарук на своей странице в Facebook.

Теги: #крым #гончарук #украина #пункты_пропуска
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