Политика

23:28 05.10.2019

Климкин призвал прекратить дискуссию о "формуле Штайнмаера"

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Климкин призвал прекратить дискуссию о "формуле Штайнмаера"

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин подчеркнул, что для дальнейшего движения Украины важна открытая и честная дискуссия, затем - переговоры с Россией.

"Важна открытая и честная дискуссия, куда, когда и для чего мы будем двигаться, ее нам явно не хватает. Сначала дискуссия - потом переговоры с РФ, не наоборот", - написал Климкин в своем Твиттере в субботу вечером.

Он также отметил, что "пора прекращать дискуссию о "формуле Штайнмаера", поскольку это только отвлекает и ни к чему не приведет.

"Просто не следует "одевать нам ее на голову", - резюмировал экс-министр.

Теги: #формула_штайнмаера #украина #климкин
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