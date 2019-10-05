Политика

15:55 05.10.2019

Выборы в местные советы должны пройти по мажоритарной системе, считает Корниенко

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Выборы в местные советы должны пройти по мажоритарной системе, считает Корниенко

В парламентской фракции "Слуга народа" считают, что выборы в местные советы должны проходить по мажоритарной системе, а в Киеве – по пропорциональной с открытыми списками.

"На местном (уровне – ИФ) мы хотим мажоритарку, кроме Киева", - сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем он отметил, что модель мажоритарки для выборов в областные советы должна быть такой, чтобы от каждой громады обязательно был депутат. Этот вопрос, по словам нардепа, обсуждается по время доработки Избирательного кодекса, на который президент Украины наложил вето.

В "Слуге народа" считают целесообразным сократить срок полномочий местных советов до 4 лет.

Полный текст интервью Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" будет обнародован в новостной ленте и в открытом доступе.

Теги: #корниенко #слуга_народа #выборы
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