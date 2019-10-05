Политика

14:15 05.10.2019

ЦИК зарегистрировала нового нардепа от "Слуги народа" вместо Коваленко, назначенной замруководителя Офиса президента

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ЦИК зарегистрировала нового нардепа от "Слуги народа" вместо Коваленко, назначенной замруководителя Офиса президента

Центральная избирательная комиссия на заседании признала избранным народным депутатом Украины следующего по очередности кандидата в нардепы в избирательном списке политической партии "Слуга народа" Александра Копыленко.

Как сообщает пресс-служба ЦИК в субботу, Верховная Рада постановлением от 10 сентября 2019 года досрочно прекратила полномочия нардепа Анны Коваленко, избранной на внеочередных выборах 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении депутатских полномочий.

Так, ЦИК признала избранным и зарегистрировала народного депутата Александра, Копыленко, включенного в избирательный список партии "Слуга народа" под № 135.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский указом от 4 сентября назначил Коваленко заместителем руководителя Офиса президента.

Коваленко – активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информационной политики. Избрана народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под №35.

Согласно открытым источникам, Александр Копыленко - директор Института законодательства Верховной Рады Украины, заведующим кафедрой теории и истории государства и права университета "КРОК".

В 2013-2014 годах был членом ЦИК. С 1998 по 2002 год был советником председателя Верховной Рады.

Теги: #цик #слуга_народа #депутат
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