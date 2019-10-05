ЦИК возместила пяти парламентским партиям расходы на агитацию на общую сумму более 467 млн грн

Центральная избирательная комиссия своим решением возместила пяти парламентским партиям за счет средств госбюджета расходы, связанные с финансированием предвыборной агитации на внеочередных выборах 21 июля 2019 года на общую сумму 467 млн 327 тыс 638 грн.

Так, партии "Слуга народа" возмещено 114 млн 640 тыс 272 грн, партии "Голос" 105 млн 669 тыс 560 грн, "Европейской солидарности" – 99 млн 494 тыс 126 грн.

Партия "Батькивщина" получит " 87 млн 214 тыс 297 грн, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" 60 млн 309 тыс 381 грн.