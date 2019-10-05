Политика

14:02 05.10.2019

ЦИК возместила пяти парламентским партиям расходы на агитацию на общую сумму более 467 млн грн

1 мин читать
ЦИК возместила пяти парламентским партиям расходы на агитацию на общую сумму более 467 млн грн

Центральная избирательная комиссия своим решением возместила пяти парламентским партиям за счет средств госбюджета расходы, связанные с финансированием предвыборной агитации на внеочередных выборах 21 июля 2019 года на общую сумму 467 млн 327 тыс 638 грн.

Так, партии "Слуга народа" возмещено 114 млн 640 тыс 272 грн, партии "Голос" 105 млн 669 тыс 560 грн, "Европейской солидарности" – 99 млн 494 тыс 126 грн.

Партия "Батькивщина" получит " 87 млн 214 тыс 297 грн, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" 60 млн 309 тыс 381 грн.

Теги: #партии #цик #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:52 05.10.2019
Корниенко: Мы хотим на местных выборах открыть двери для новых людей

Корниенко: Мы хотим на местных выборах открыть двери для новых людей

14:15 05.10.2019
ЦИК зарегистрировала нового нардепа от "Слуги народа" вместо Коваленко, назначенной замруководителя Офиса президента

ЦИК зарегистрировала нового нардепа от "Слуги народа" вместо Коваленко, назначенной замруководителя Офиса президента

19:19 04.10.2019
Выборы на временно оккупированной территории Украины – это вопрос к Раде, считает новый глава ЦИК

Выборы на временно оккупированной территории Украины – это вопрос к Раде, считает новый глава ЦИК

19:04 04.10.2019
ЦИК проведет в субботу заседание

ЦИК проведет в субботу заседание

18:51 04.10.2019
Секретарем ЦИК стала Елена Гатауллина

Секретарем ЦИК стала Елена Гатауллина

18:02 04.10.2019
Замглавы ЦИК стали Сергей Дубовик и Виталий Плукарь

Замглавы ЦИК стали Сергей Дубовик и Виталий Плукарь

17:15 04.10.2019
Главой ЦИК избран Олег Диденко, входивший в предыдущий состав Центризбиркома

Главой ЦИК избран Олег Диденко, входивший в предыдущий состав Центризбиркома

16:41 04.10.2019
Единственным кандидатом на пост главы ЦИК выдвинут Олег Диденко

Единственным кандидатом на пост главы ЦИК выдвинут Олег Диденко

11:51 04.10.2019
16 из 17 членов ЦИК приняли присягу в Раде

16 из 17 членов ЦИК приняли присягу в Раде

11:49 04.10.2019
Рада сформировала новый состав ЦИК

Рада сформировала новый состав ЦИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Корниенко: Мы хотим на местных выборах открыть двери для новых людей

Перспектива проведения саммита нормандской четверки прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом – постпред РФ при ОБСЕ

Кропивницкий горсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера"

Рада утвердила программу деятельности Кабмина

Главой ЦИК избран Олег Диденко, входивший в предыдущий состав Центризбиркома

ПОСЛЕДНЕЕ

Перспектива проведения саммита нормандской четверки прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом – постпред РФ при ОБСЕ

"Слуга народа" намерена добиться тотальной "ЦНАПизации" – Корниенко

Кропивницкий горсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера"

Трамп уклонился от ответа на вопрос, будет ли он сотрудничать с Конгрессом в связи с расследованием демократов

Могерини видит большую перспективу для военных возможностей ЕС

Пашинский убежден, что попытка посадить его в тюрьму – это месть Портнова

Рада утвердила программу деятельности Кабмина

Зеленский хотел бы, чтобы украинские телеканалы больше вещали в Беларуси, а белорусские - в Украине

Товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6 млрд – Зеленский

Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза для госбюджета-2020

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА