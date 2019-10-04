Политика

19:30 04.10.2019

Могерини видит большую перспективу для военных возможностей ЕС

2 мин читать
Могерини видит большую перспективу для военных возможностей ЕС

В Евросоюзе удалось преодолеть скептицизм, связанный с созданием собственных оборонных возможностей ЕС, который царил еще пять лет назад, когда принимались планы в области европейской обороны, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Я вижу Европейский союз в качестве поставщика глобальной безопасности и вижу также растущий спрос со стороны наших партнеров на всемирное участие Европейского союза в вопросах безопасности и обороны. Наше сочетание гражданских и военных инструментов все больше ценится и востребовано во всем мире", - сказала глава дипломатии Евросоюза, выступая в пятницу на ежегодной конференции Института исследований в области безопасности ЕС (EUISS).

По ее словам, "Европейский союз должен быть способен в военном отношении действовать автономно, если это будет необходимо".

"Но "автономно" не означает "в одностороннем порядке". Все наши военные и гражданские миссии были запрошены принимающей страной или осуществлялись по мандату Организации Объединенных Наций. И за эти годы наше военное сотрудничество с нашими партнерами стало еще теснее", - продолжила Могерини.

Она сказала, что работа "по кооперативной автономии" шла по двум параллельным направлениям. "С одной стороны, мы укрепили наши возможности, а также наши командные структуры и финансовые инструменты для поддержки наших действий", - сказала представитель ЕС, добавив, что это как раз породило наибольший скептицизм на начальном этапе.

"В то же время мы укрепили наши партнерские отношения с НАТО, как никогда раньше. И здесь снова те, кто исходил из того, что одно противоречило другому, оказались неправы. Наше сотрудничество с НАТО сегодня теснее, чем когда-либо", - считает Могерини.

Она сообщила также, что в одиннадцати точках мира силы ЕС действуют совместно с миротворцами ООН, а это означает, что партнерство с НАТО важно, когда речь идет о безопасности и обороне, "но не является эксклюзивным".

Могерини подчеркнула значение партнерства с системой ООН, выделив сотрудничество на местах проведения миссий и операций и назвав его жизненно важным.

Кроме того, она напомнила о первом участии ЕС в военно-морских учениях со странами АСЕАН и о сотрудничестве в области безопасности с Африканским союзом, в частности, по созданию наднациональных вооруженных сил в Сахеле и в регионе озера Чад, отметив при этом, что военное партнерство ЕС имеет и региональное измерение.

"Вот что для меня означает кооперативная автономия. И это естественный выбор для Европейского союза: работать над укреплением нашего потенциала, наших способностей, но в то же время укреплять наши партнерские отношения, чтобы наши силы были в распоряжении рабочего партнерства и сотрудничества", - резюмировала Могерини.

Теги: #ес #оборона #перспективы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:50 04.10.2019
Джонсон попросит ЕС об отсрочке Brexit, если не согласует сделку к 19 октября

Джонсон попросит ЕС об отсрочке Brexit, если не согласует сделку к 19 октября

12:20 04.10.2019
Следующая трехсторонняя встреча по газу Россия-Украина-ЕС состоится 28 октября

Следующая трехсторонняя встреча по газу Россия-Украина-ЕС состоится 28 октября

10:40 04.10.2019
Скачок цен на газ в Европе из-за отсутствия контракта Нафтогаза и Газпрома с 2020г может быть существенным

Скачок цен на газ в Европе из-за отсутствия контракта Нафтогаза и Газпрома с 2020г может быть существенным

22:04 03.10.2019
ЕС считает, что пришло время для переговоров со Скопье и Тираной о вступлении

ЕС считает, что пришло время для переговоров со Скопье и Тираной о вступлении

15:43 03.10.2019
Встреча стран "Восточного партнерства" пройдет на следующей неделе в Баку

Встреча стран "Восточного партнерства" пройдет на следующей неделе в Баку

06:43 03.10.2019
Помпео после постановления ВТО допустил возможность введения США тарифов на сыр и вино из ЕС

Помпео после постановления ВТО допустил возможность введения США тарифов на сыр и вино из ЕС

03:36 03.10.2019
Новые предложения Джонсона по Brexit содержат "спорные моменты" – Юнкер

Новые предложения Джонсона по Brexit содержат "спорные моменты" – Юнкер

23:49 02.10.2019
США с 18 октября вводят пошлины в 10% на самолеты из ЕС и в 25% на ряд других товаров

США с 18 октября вводят пошлины в 10% на самолеты из ЕС и в 25% на ряд других товаров

19:38 02.10.2019
Европейские бизнесмены призвали ЕС и США предотвратить торговую войну

Европейские бизнесмены призвали ЕС и США предотвратить торговую войну

18:28 02.10.2019
ЕС готов на ответные меры в отношении США по делу Airbus

ЕС готов на ответные меры в отношении США по делу Airbus

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада утвердила программу деятельности Кабмина

Главой ЦИК избран Олег Диденко, входивший в предыдущий состав Центризбиркома

Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза для госбюджета-2020

"Турборежим" – это не нормально, Рада и Кабмин должны быть предсказуемыми для общества и бизнеса

Сотрудничество в сфере ТЭК, инфраструктуры и АПК является приоритетным во взаимоотношениях Украины и Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп уклонился от ответа на вопрос, будет ли он сотрудничать с Конгрессом в связи с расследованием демократов

Секретарем ЦИК стала Елена Гатауллина

Пашинский убежден, что попытка посадить его в тюрьму – это месть Портнова

Замглавы ЦИК стали Сергей Дубовик и Виталий Плукарь

Рада утвердила программу деятельности Кабмина

Зеленский хотел бы, чтобы украинские телеканалы больше вещали в Беларуси, а белорусские - в Украине

Товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6 млрд – Зеленский

Главой ЦИК избран Олег Диденко, входивший в предыдущий состав Центризбиркома

Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза для госбюджета-2020

На Форуме регионов Украины и Беларуси подписаны контракты примерно на $500 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА