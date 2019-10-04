Политика

18:02 04.10.2019

Замглавы ЦИК стали Сергей Дубовик и Виталий Плукарь

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Замглавы ЦИК стали Сергей Дубовик и Виталий Плукарь

Заместителем главы Центральной избирательной комиссии избран Сергей Дубовик (от "Оппозиционной платформы – За жизнь").

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", его кандидатуру поддержали 15 из 16 членов ЦИК, принимавших участие в голосовании в пятницу.

Еще одним заместителем главы ЦИК стал Виталий Плукарь (от фракции "Слуга народа"). Он был членом ЦИК предыдущего состава.

Его кандидатуру поддержали единогласно все 16 членов ЦИК, принимавших участие в тайном голосовании.

Теги: #дубовик #кадры #цик
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