Замглавы ЦИК стали Сергей Дубовик и Виталий Плукарь

Заместителем главы Центральной избирательной комиссии избран Сергей Дубовик (от "Оппозиционной платформы – За жизнь").

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", его кандидатуру поддержали 15 из 16 членов ЦИК, принимавших участие в голосовании в пятницу.

Еще одним заместителем главы ЦИК стал Виталий Плукарь (от фракции "Слуга народа"). Он был членом ЦИК предыдущего состава.

Его кандидатуру поддержали единогласно все 16 членов ЦИК, принимавших участие в тайном голосовании.