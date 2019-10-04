Политика

17:59 04.10.2019

Рада утвердила программу деятельности Кабмина

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Рада утвердила программу деятельности Кабмина

Верховная Рада одобрила программу деятельности Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за это решение проголосовали 236 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу.

"За" проголосовали фракция "Слуга народа" (225 голосов), 6 нардепов - членов группы "За будущее" и 5 внефракционных парламентариев.

Согласно ст.87 Конституции Украины, в течение года после утверждения Программы деятельности Кабмина Рада не может рассматривать вопрос отставки правительства.

Представляя программу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поблагодарил народных депутатов за совместную работу, которая уже имела место, и отметил, что с каждым днём становится все более эффективной.

"Но есть одно обстоятельство, которое, на мой взгляд, должно постепенно идти в прошлое. Это так называемый режим форсирования, вы называете его "турборежим". Это ненормально. Мы должны были принимать законы очень быстро и на уровне правительства, и на уровне парламента. И мы благодарим вам за это. Но на будущее мы должны построить работу системно, чтобы показать пример, как украинское правительство и парламент могут быть предсказуемыми для общества и бизнеса", - заявил Гончарук.

При этом он добавил, что основой этой работы Кабмина предлагает сделать Программу деятельности правительства.

"Он является фундаментом для нашей будущей работы и основой для того, чтобы через год вам было по чему оценивать работу правительства", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что цель правительства - рост экономики за 5 лет на 40%, добавив, что это реально, если в следующем году рост будет 5%, а потом - каждый год по 7%. Гончарук отметил, что этому будет способствовать повышение уровня экономических свобод.

Теги: #верховная_рада #кабмин
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