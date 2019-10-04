Зеленский хотел бы, чтобы украинские телеканалы больше вещали в Беларуси, а белорусские - в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы расширения вещания украинских телеканалов в Беларуси, и белорусских - в Украине.

"Начиная с этого года, украинский государственный телеканал UA TV транслируется в кабельных сетях белорусских операторов. Хотя мы ожидаем, и обсуждали это с господином президентом (президентом Беларуси Александром Лукашенко - ИФ), чтобы и в кабеле, и в спутнике, и не только появились другие украинские каналы, информационные, государственные", - сказал он в пятницу в Житомире на Форуме регионов Украины и Беларуси.

Зеленский отметил, что хотел бы, чтобы аналогично в Украине вещали белорусские телеканалы.