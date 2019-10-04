Главой ЦИК избран Олег Диденко, входивший в предыдущий состав Центризбиркома

Члены Центральной избирательной комиссии избрали главой ЦИК Олега Диденко (выдвинут фракцией "Слуга народа").

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", кандидатура Диденко на заседании в пятницу поддержана единогласно - 16 членов ЦИК из 16 голосовавших. Соответствующий протокол результатов голосования утверждён на заседании ЦИК.

Диденко был единственной кандидатурой на должность главы ЦИК.

Процедура голосования проходила тайно бюллетенями в присутствии представителей СМИ.

Диденко родился в 1980 году в г.Снятин Ивано-Франковской области. Он входил в состав предыдущего Центризбиркома.

У него есть земельный участок (общая площадь 1550 кв.м) в селе Куты Косовского района Ивано-Франковской области, жилой дом (87,43 кв.м) в этом же селе, а также квартира (53,9 кв.м) в селе Ясногородка Макаровского района Киевской области.

Диденко владеет автомобилем Audi Q7, 2013 года выпуска.

Его зарплата в ЦИК за 2018 год составила более 590 тыс. грн. Диденко также задекларировал наличные средства: $41200, 7300 евро и 84000 грн.

В декларации указано, что у Диденко есть жена Юлия и сын Захар.

Юлия Диденко задекларировала кольцо из драгоценного металла с драгоценным камнем и две норковых шубы. В 2018 году она получила 10320 грн социальной помощи при рождении ребенка. Юлия Диденко владеет $26000 наличных средств.

Верховная Рада в пятницу, 4 октября, сформировала новый состав Центральной избирательной комиссии, внесенный накануне президентом Украины Владимиром Зеленским. В состав ЦИК входят 17 членов (12 - представители, выдвинутые фракцией "Слуга народа", два выдвиженца от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и по одному кандидату от "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Голоса") Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивый, Юрий Фрицкий.

16 из 17 членов ЦИК приняли присягу (Буглак находится в зарубежной командировке).