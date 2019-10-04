Политика

17:06 04.10.2019

Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза для госбюджета-2020

1 мин читать
Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза для госбюджета-2020

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза в готовящемся ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2020 год.

"Весенний макропрогноз мы считаем не очень актуальным. В ближайшее время, уже через несколько недель, у нас будет новый макропрогноз с новым прогнозом роста. Там мы увидим, сколько доходов у нас будет как у государства в следующем году. Исходя из этого и будем определять расходы, в том числе и сотрудникам сферы образования", – сказал Гончарук с трибуны парламента, отвечая на вопрос о потенциальном повышении зарплат работникам образования.

Как сообщалось, внесенный Кабинетом министров проект госбюджета на 2020 год основан на весеннем макропрогнозе с учетом роста ВВП на 3,3%.

Теги: #гончарук #госбюджет #макропрогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:46 04.10.2019
"Турборежим" – это не нормально, Рада и Кабмин должны быть предсказуемыми для общества и бизнеса

"Турборежим" – это не нормально, Рада и Кабмин должны быть предсказуемыми для общества и бизнеса

14:29 04.10.2019
Бизнес-ассоциации смогут посещать заседания Кабмина

Бизнес-ассоциации смогут посещать заседания Кабмина

13:26 04.10.2019
Гончарук соболезнует родным и близким погибших при аварийной посадке самолета под Львовом

Гончарук соболезнует родным и близким погибших при аварийной посадке самолета под Львовом

17:53 03.10.2019
Кабмин не намерен увеличивать размер дефицита госбюджета ко 2-му чтению - премьер

Кабмин не намерен увеличивать размер дефицита госбюджета ко 2-му чтению - премьер

14:30 02.10.2019
Кабмин отложил применение штрафов к владельцам нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации - Гончарук

Кабмин отложил применение штрафов к владельцам нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации - Гончарук

20:39 01.10.2019
Госбюджет в сентябре недовыполнен по доходам на 7,3% - Госказначейство

Госбюджет в сентябре недовыполнен по доходам на 7,3% - Госказначейство

18:07 01.10.2019
Кабмин изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию

Кабмин изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию

15:07 01.10.2019
Инициатива ретроспективного изменения ставок рентной платы за добычу газа из новых скважин неправильна

Инициатива ретроспективного изменения ставок рентной платы за добычу газа из новых скважин неправильна

17:57 30.09.2019
Зеленский: В госбюджете на 2020 год необходимо предусмотреть надлежащее финансирование для военных

Зеленский: В госбюджете на 2020 год необходимо предусмотреть надлежащее финансирование для военных

16:15 30.09.2019
Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана из-за решения уволить его с поста главы КГГА

Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана из-за решения уволить его с поста главы КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главой ЦИК избран Олег Диденко, входивший в предыдущий состав Центризбиркома

"Турборежим" – это не нормально, Рада и Кабмин должны быть предсказуемыми для общества и бизнеса

Сотрудничество в сфере ТЭК, инфраструктуры и АПК является приоритетным во взаимоотношениях Украины и Беларуси

Экс-депутату Пашинскому, стрелявшему в человека, сообщено о подозрении

Зеленский о встрече в "нормандском формате": ждем дату

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский хотел бы, чтобы украинские телеканалы больше вещали в Беларуси, а белорусские - в Украине

Товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6 млрд – Зеленский

Главой ЦИК избран Олег Диденко, входивший в предыдущий состав Центризбиркома

На Форуме регионов Украины и Беларуси подписаны контракты примерно на $500 млн

Единственным кандидатом на пост главы ЦИК выдвинут Олег Диденко

Лукашенко считает, что Украине и Беларуси под силу "замахнуться" на проведение Олимпийских игр

Джонсон попросит ЕС об отсрочке Brexit, если не согласует сделку к 19 октября

Загороднюк заверил делегацию Конгресса США в готовности Минобороны Украины к закупкам образцов вооружения, производимого в Штатах

Зеленский добивался серьезного отношения США к Украине, свидетельствует переписка американских дипломатов

Сотрудничество в сфере ТЭК, инфраструктуры и АПК является приоритетным во взаимоотношениях Украины и Беларуси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА