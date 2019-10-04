На Форуме регионов Украины и Беларуси подписаны контракты примерно на $500 млн

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает укрепление отношений с Беларусью как на центральном, так и на региональном уровнях, а также связи отдельных предприятий.

"Подобный форум укрепляет партнерство между нашими странами во всех сферах. И что очень важно, не только на уровне столиц Киева и Минска, а и на уровне наших областей и отдельных предприятий", - сказал он в пятницу на Втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире.

Зеленский указал, что на форуме были подписаны коммерческие контракты на сумму около $500 млн.