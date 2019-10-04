Единственным кандидатом на пост главы ЦИК выдвинут Олег Диденко

Новоизбранный состав Центральной избирательной комиссии в пятницу на своем первом заседании определится с руководством ЦИК.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", члены ЦИК утвердили повестку дня заседания, в соответствии с которой они изберут главу ЦИК, двух его заместителей и секретаря.

В заседании ЦИК принимают участие 16 из 17 членов ЦИК.

Согласно законодательству, голосование проводится тайно.

Единственным кандидатом на должность руководителя ЦИК выдвинут Олег Диденко. Он был членом предыдущего состава Центризбиркома.

Верховная Рада в пятницу сформировала новый состав ЦИК, внесенный накануне президентом Украины Владимиром Зеленским. В состав ЦИК входят 17 членов: Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивый, Юрий Фрицкий.

16 из 17 избранных членов ЦИК приняли присягу (Буглак находится в зарубежной командировке).