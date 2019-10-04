Политика

16:46 04.10.2019

"Турборежим" – это не нормально, Рада и Кабмин должны быть предсказуемыми для общества и бизнеса

1 мин читать
"Турборежим" – это не нормально, Рада и Кабмин должны быть предсказуемыми для общества и бизнеса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что Верховная Рада и Кабинет министров должны быть предсказуемыми для общества и бизнеса.

"Хочу вас поблагодарить за нашу совместную работу. С каждым днем я вижу, что эта работа стает более эффективной. Мы нарабатываем личные контакты. Но есть одно обстоятельство, которое, по моему мнению, должно уходить постепенно в прошлое – этот так называемый режим форсирования, вы его называете "турборежим". Это не нормально", - сказал он с трибуны Верховной Рады в пятницу, представляя программу деятельности правительства.

Премьер отметил, что законы должны были приниматься очень быстро и поблагодарил за это Раду.

В то же время, он подчеркнул, что в будущем должна быть построена системная работа для того, "чтобы показать пример, что и правительство и парламент могут быть предсказуемыми для общества и бизнеса".

Гончарук заявил, что основой для такой работы может стать программа деятельности правительства.

Теги: #верховная_рада #гончарук #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:06 04.10.2019
Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза для госбюджета-2020

Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза для госбюджета-2020

14:29 04.10.2019
Бизнес-ассоциации смогут посещать заседания Кабмина

Бизнес-ассоциации смогут посещать заседания Кабмина

14:22 04.10.2019
Рада уполномочила НАБУ и ГБР на прослушку, но отказалась менять порядок доступа к обыску нардепов

Рада уполномочила НАБУ и ГБР на прослушку, но отказалась менять порядок доступа к обыску нардепов

13:26 04.10.2019
Гончарук соболезнует родным и близким погибших при аварийной посадке самолета под Львовом

Гончарук соболезнует родным и близким погибших при аварийной посадке самолета под Львовом

11:51 04.10.2019
16 из 17 членов ЦИК приняли присягу в Раде

16 из 17 членов ЦИК приняли присягу в Раде

11:49 04.10.2019
Рада сформировала новый состав ЦИК

Рада сформировала новый состав ЦИК

11:15 04.10.2019
Минобразования и комитет здравоохранения ВР намерены урегулировать вопрос о недопуске в школы невакцинированных детей

Минобразования и комитет здравоохранения ВР намерены урегулировать вопрос о недопуске в школы невакцинированных детей

11:14 04.10.2019
Дубилет заявил о планах перевести документообмен между Кабмином и ВР в электронную форму до конца 2019г

Дубилет заявил о планах перевести документообмен между Кабмином и ВР в электронную форму до конца 2019г

10:24 04.10.2019
Рада в пятницу намерена сформировать ЦИК и утвердить программу правительства

Рада в пятницу намерена сформировать ЦИК и утвердить программу правительства

17:53 03.10.2019
Кабмин не намерен увеличивать размер дефицита госбюджета ко 2-му чтению - премьер

Кабмин не намерен увеличивать размер дефицита госбюджета ко 2-му чтению - премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главой ЦИК избран Олег Диденко, входивший в предыдущий состав Центризбиркома

Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза для госбюджета-2020

Сотрудничество в сфере ТЭК, инфраструктуры и АПК является приоритетным во взаимоотношениях Украины и Беларуси

Экс-депутату Пашинскому, стрелявшему в человека, сообщено о подозрении

Зеленский о встрече в "нормандском формате": ждем дату

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский хотел бы, чтобы украинские телеканалы больше вещали в Беларуси, а белорусские - в Украине

Товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6 млрд – Зеленский

Главой ЦИК избран Олег Диденко, входивший в предыдущий состав Центризбиркома

На Форуме регионов Украины и Беларуси подписаны контракты примерно на $500 млн

Единственным кандидатом на пост главы ЦИК выдвинут Олег Диденко

Лукашенко считает, что Украине и Беларуси под силу "замахнуться" на проведение Олимпийских игр

Джонсон попросит ЕС об отсрочке Brexit, если не согласует сделку к 19 октября

Загороднюк заверил делегацию Конгресса США в готовности Минобороны Украины к закупкам образцов вооружения, производимого в Штатах

Зеленский добивался серьезного отношения США к Украине, свидетельствует переписка американских дипломатов

Сотрудничество в сфере ТЭК, инфраструктуры и АПК является приоритетным во взаимоотношениях Украины и Беларуси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА