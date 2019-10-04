"Турборежим" – это не нормально, Рада и Кабмин должны быть предсказуемыми для общества и бизнеса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что Верховная Рада и Кабинет министров должны быть предсказуемыми для общества и бизнеса.

"Хочу вас поблагодарить за нашу совместную работу. С каждым днем я вижу, что эта работа стает более эффективной. Мы нарабатываем личные контакты. Но есть одно обстоятельство, которое, по моему мнению, должно уходить постепенно в прошлое – этот так называемый режим форсирования, вы его называете "турборежим". Это не нормально", - сказал он с трибуны Верховной Рады в пятницу, представляя программу деятельности правительства.

Премьер отметил, что законы должны были приниматься очень быстро и поблагодарил за это Раду.

В то же время, он подчеркнул, что в будущем должна быть построена системная работа для того, "чтобы показать пример, что и правительство и парламент могут быть предсказуемыми для общества и бизнеса".

Гончарук заявил, что основой для такой работы может стать программа деятельности правительства.