Политика

15:50 04.10.2019

Джонсон попросит ЕС об отсрочке Brexit, если не согласует сделку к 19 октября

2 мин читать
Джонсон попросит ЕС об отсрочке Brexit, если не согласует сделку к 19 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросит у ЕС отсрочку Brexit, если сторонам не удастся согласовать сделку по выходу Великобритании из ЕС к 19 октября, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правительственные документы.

Документы представил в Сессионном суде Шотландии противник Brexit королевский адвокат Джо Моэм, обратившийся туда, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без сделки.

Содержащиеся в документах утверждения противоречат публичным высказываниям Джонсона, который неоднократно в резкой форме отказывался от продления сроков Brexit.

Моэм опубликовал в Twitter отрывок текста, в котором, по его словам, утверждается, что Джонсон согласен просить Брюссель о продлении сроков выхода из ЕС.

"Премьер-министр соглашается..., что, если условия, оговоренные в разделах 1 и 2 не будут удовлетворены (если не удастся договориться по Brexit - ИФ), он отправит письмо (с просьбой об отсрочке - ИФ) не позднее 19 октября 2019 года", - говорится в документе.

Моэм не указал, как документ попал в его распоряжение и кто является его автором.

В пятницу заседание проводит Сессионный суд Шотландии, который должен решить, можно ли заставить Джонсона отложить Brexit и наказать его за несоблюдение этого требования.

Сессионный суд - высшая судебная инстанция по гражданским делам в Шотландии. В суд обратились бизнесмен Дэйл Винс, достаточно видный противник Brexit - королевский адвокат Джо Моэм - и член парламента от Шотландской национальной партии Джоанна Черри.

В пятницу суд слушает мнение истцов, какие меры можно применить к Джонсону, если он решит все же выйти из ЕС без сделки с Брюсселем. В частности, они предлагают наложить на Джонсона штраф или отправить его в тюрьму. Решение суд примет в понедельник.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

Теги: #ес #brexit #джонсон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:20 04.10.2019
Следующая трехсторонняя встреча по газу Россия-Украина-ЕС состоится 28 октября

Следующая трехсторонняя встреча по газу Россия-Украина-ЕС состоится 28 октября

10:40 04.10.2019
Скачок цен на газ в Европе из-за отсутствия контракта Нафтогаза и Газпрома с 2020г может быть существенным

Скачок цен на газ в Европе из-за отсутствия контракта Нафтогаза и Газпрома с 2020г может быть существенным

22:04 03.10.2019
ЕС считает, что пришло время для переговоров со Скопье и Тираной о вступлении

ЕС считает, что пришло время для переговоров со Скопье и Тираной о вступлении

20:59 03.10.2019
У Джонсона есть "план Б" по Brexit в случае отказа ЕС от его недавних предложений

У Джонсона есть "план Б" по Brexit в случае отказа ЕС от его недавних предложений

15:43 03.10.2019
Встреча стран "Восточного партнерства" пройдет на следующей неделе в Баку

Встреча стран "Восточного партнерства" пройдет на следующей неделе в Баку

06:43 03.10.2019
Помпео после постановления ВТО допустил возможность введения США тарифов на сыр и вино из ЕС

Помпео после постановления ВТО допустил возможность введения США тарифов на сыр и вино из ЕС

03:36 03.10.2019
Новые предложения Джонсона по Brexit содержат "спорные моменты" – Юнкер

Новые предложения Джонсона по Brexit содержат "спорные моменты" – Юнкер

23:49 02.10.2019
США с 18 октября вводят пошлины в 10% на самолеты из ЕС и в 25% на ряд других товаров

США с 18 октября вводят пошлины в 10% на самолеты из ЕС и в 25% на ряд других товаров

19:38 02.10.2019
Европейские бизнесмены призвали ЕС и США предотвратить торговую войну

Европейские бизнесмены призвали ЕС и США предотвратить торговую войну

18:28 02.10.2019
ЕС готов на ответные меры в отношении США по делу Airbus

ЕС готов на ответные меры в отношении США по делу Airbus

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главой ЦИК избран Олег Диденко, входивший в предыдущий состав Центризбиркома

Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза для госбюджета-2020

"Турборежим" – это не нормально, Рада и Кабмин должны быть предсказуемыми для общества и бизнеса

Сотрудничество в сфере ТЭК, инфраструктуры и АПК является приоритетным во взаимоотношениях Украины и Беларуси

Экс-депутату Пашинскому, стрелявшему в человека, сообщено о подозрении

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский хотел бы, чтобы украинские телеканалы больше вещали в Беларуси, а белорусские - в Украине

Товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6 млрд – Зеленский

Главой ЦИК избран Олег Диденко, входивший в предыдущий состав Центризбиркома

Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза для госбюджета-2020

На Форуме регионов Украины и Беларуси подписаны контракты примерно на $500 млн

"Турборежим" – это не нормально, Рада и Кабмин должны быть предсказуемыми для общества и бизнеса

Единственным кандидатом на пост главы ЦИК выдвинут Олег Диденко

Лукашенко считает, что Украине и Беларуси под силу "замахнуться" на проведение Олимпийских игр

Загороднюк заверил делегацию Конгресса США в готовности Минобороны Украины к закупкам образцов вооружения, производимого в Штатах

Зеленский добивался серьезного отношения США к Украине, свидетельствует переписка американских дипломатов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА