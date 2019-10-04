Сотрудничество в сфере ТЭК, инфраструктуры и АПК является приоритетным во взаимоотношениях Украины и Беларуси

Топливно-энергетический, аграрно-промышленный комплексы, а также инфраструктурные проекты являются приоритетами в торгово-экономическом сотрудничестве Украины и Беларуси, считает глава украинского государства Владимир Зеленский.

"Приоритетом наших торгово-экономических отношений является в первую очередь сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурные и транспортные проекты, промышленность и производственная кооперация, а также взаимодействие в аграрно-промышленном комплексе", – сказал он, выступая в пятницу в Житомире на форуме регионов Украины и Беларуси.

Кроме того, президент отметил потенциал для взаимной модернизации предприятий, совместного выхода на рынки других стран.

"Я приглашаю белорусских инвесторов к активному сотрудничеству и хочу, чтобы история взаимоотношений между Украиной и Беларусью была историей успеха и прогресса", – добавил он.