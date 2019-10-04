Политика

15:22 04.10.2019

Лукашенко: Мы не хотим дружить против кого-то

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Лукашенко: Мы не хотим дружить против кого-то

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы дружить с Украиной против кого-то, в частности, РФ или Китая.

"Владимир Александрович, тут много журналистов и они могут истолковать мое заявление как будто мы против России или Китая нацелены. Да нет", - сказал Лукашенко, выступая в Житомире на форуме регионов Украины и Беларуси в пятницу.

"Мы добрые, нормальные люди. Мы не хотим против кого-то дружить, воевать – мы должны быть сильны", - добавил глава Белорусского государства.

Теги: #лукашенко #зеленский
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