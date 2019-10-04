Экс-депутату Пашинскому, стрелявшему в человека, сообщено о подозрении

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило экс-депутата о подозрении в причинении ранения человеку в Киевской области.

"Следователи центрального аппарата ГБР уведомили о подозрении народного депутата Украины 5-8-го созывов в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения", - говорится в сообщении ГБР, размещенном в пятницу на сайте бюро.

По информации источника агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о бывшем народном депутате Сергее Пашинском.

В сообщении отмечается, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19.

В ГБР подчеркивают, что вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

"В настоящее время решается вопрос об избрании народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в Бюро.

Пашинский (фракция "Народный фронт) возглавлял комитет по вопросам национальной безопасности и обороны в Верховной Раде 8-го созыва.

Как сообщалось, вечером 31 декабря 2016 года на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом, в результате которого депутат получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.

3 января 2017 года в прокуратуре Киевской области сообщили, что расследуют уголовное производство по факту инцидента по статье Уголовного кодекса о хулиганстве (ч.2 ст.296).

Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов тогда сообщил, что подозрение о совершении преступления в инциденте пока никому из фигурантов не объявлено.

1 февраля Печерский райсуд Киева констатировал, что Химикус имеет статус потерпевшего в деле.

1 августа Пашинский сообщил, что уголовное производство по данному инциденту закрыто Генпрокуратурой.

В декабре 2017 года Печерский районный суд Киева своим решением обязал следователей Генпрокуратуры возобновить расследование в рамках уголовного производства по инциденту со стрельбой 31 декабря 2016 года, фигурантом которого являлся Пашинский.