16 из 17 членов ЦИК приняли присягу в Раде

16 из 17 избранных членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приняли присягу на утреннем пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", не принимал присягу член ЦИК от фракции "Европейская солидарность" Юрий Буглак. Как пояснила народный депутат Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") во время голосования за членов ЦИК, Буглак официально находится в командировке за рубежом.

Верховная Рада в пятницу сформировала новый состав Центральной избирательной комиссии, внесенный накануне президентом Украины Владимиром Зеленским.

В состав ЦИК входят 17 членов: Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Греня, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивой, Юрий Фрицкий.