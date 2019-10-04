Политика

13:26 04.10.2019

Гончарук соболезнует родным и близким погибших при аварийной посадке самолета под Львовом

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Гончарук соболезнует родным и близким погибших при аварийной посадке самолета под Львовом

Премьер-министр Алексей Гончарук соболезнует родным и близким погибших в результате аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом в пятницу утром.

"Ужасная трагедия под Львовом. Пятеро погибших! Трое в тяжелом состоянии в больнице... Мои соболезнования родным и близким", - написал Гончарук на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщалось, в результате аварийной посадки самолета Ан-12 на грунт вблизи аэропорта "Львов" погибли пять человек, трое пострадали. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения Львова; среди них – пилоты самолета.

В связи с происшествием взлетно-посадочная полоса аэропорта "Львов" была закрыта в пятницу утром на взлет/посадку. Возобновление работы аэропорта было объявлено на 10:00.

Транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Львов" в пятницу утром, перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Самолет осуществлял чартерный грузовой рейс №UKL4050 по маршруту Виго (Испания) - Стамбул (Турция) и должен быть совершить посадку в аэропорту "Львов" на дозаправку. В СМИ сообщают, что срок эксплуатации самолета - 51 год.

Теги: #гончарук #ан_12
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