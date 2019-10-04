Политика

13:25 04.10.2019

Ан-12 не должен был дозаправляться во Львове, погибших задавил находившийся в самолете груз

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Ан-12 не должен был дозаправляться во Львове, погибших задавил находившийся в самолете груз

 

Причиной гибели пяти человек при аварийной посадке самолета Ан-12 под Львовом стал перевозимый груз, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов еще кого-то найти.. это очень сложно. Говорят о 8 членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нет. Но много фрагментов тел разбросано у самого самолета", - приводит высказывание мэра сайт Львовского горсовета в пятницу.

Он отметил, что самолет не должен был совершать плановую посадку для дозаправки во Львове. "Он попросил экстренную возможность дозаправиться и просто недотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда - была бы катастрофа", - прокомментировал Садовый.

В сообщении горсовета отмечается, что трое пострадавших членов экипажа самолета находятся в городской клинической больнице №8 Львова в тяжелом состоянии. Мэр города находится на месте происшествия.

В свою очередь, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, который одним из первых сообщил об обстоятельствах и подробностях аварии, сообщил, что "весь путь падения самолета залит керосином, что удивительно, если оно (топливо – ИФ) заканчивалось".

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что среди выживших в аварии - пилоты самолета.

Как сообщалось, в результате аварийной посадки самолета Ан-12 на грунт вблизи международного аэропорта "Львов" погибли пять человек, трое пострадали. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения Львова.

В связи с происшествием взлетно-посадочная полоса аэропорта "Львов" была закрыта в пятницу утром на взлет и посадку.

Транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Львов" в пятницу утром, перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Самолет осуществлял чартерный грузовой рейс №UKL4050 по маршруту Виго (Испания) - Стамбул (Турция) и должен быть совершить посадку в аэропорту "Львов" на дозаправку. В СМИ сообщают, что возраст самолета - 51 год.

Теги: #ан_12 #авария #садовый #львовская_область
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