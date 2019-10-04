Политика

13:10 04.10.2019

В украинские вузы через образовательные центры за год поступили более 1,8 тыс абитуриентов из Крыма и ОРДЛО

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В украинские вузы через образовательные центры за год поступили более 1,8 тыс абитуриентов из Крыма и ОРДЛО

Одна тысяча 865 абитуриентов из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма поступили в украинские вузы в 2019 году через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", сообщает Министерство образования и науки в пятницу.

"В этом году работало 40 образовательных центров "Донбасс-Украина" и 35 образовательных центров "Крым-Украина"... За четыре года количество поступающих через образовательные центры увеличилось почти вдвое. В 2016 году это было 865 человек, в 2017 году – 1 346, а по в 2019 году мы фиксируем число в 1600 человек, которые вступили через центр "Донбасс-Украина". Что касается "Крым-Украина", то в 2016 году таких лиц было 153, в 2017 – 254, а в 2019 году – 265. Тут цифра растет медленнее", - сказала на пресс-конференции министр образования и науки Анна Новосад.

Самыми популярным университетом среди поступающих из Крыма стал Таврический национальный университет им.Вернадского (110 человек), далее идут Киевский национальный экономический университет им.Вадима Гетьмана (51), Национальный университет "Львовская политехника" (24 студента) и Херсонский государственный университет (22).

Как сообщалось, 1 тыс. 749 абитуриентов из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма поступили в украинские вузы в 2018 году через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Теги: #крым #новосад #ордло #студенты
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