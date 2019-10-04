Политика

12:59 04.10.2019

Порошенко хотел бы, чтобы на нормандском саммите обсуждалась его дорожная карта по реализации минских договоренностей

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Порошенко хотел бы, чтобы на нормандском саммите обсуждалась его дорожная карта по реализации минских договоренностей

Предметом общенационального консенсуса в Украине может стать дорожная карта реализации минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке страны, которая установит четкую приоритетность шагов по обеспечению безопасности в регионе над шагами политическими, считает пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"В любой момент готов предоставить дорожную карту для первых лиц государства. Не российскую формулу Штайнмайера, а именно этот комплексный документ является тем, с чем Украина должна ехать на "нормандский саммит". Равно как и с концепцией миротворческого контингента ООН", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Он отметил, что эта дорожная карта была тщательно проработана еще несколько лет назад. "Ее восприняли Германия и Франция. А вчера в очередной раз поддержку именно такой последовательности реализации минских договоренностей выразили Соединенные Штаты:: сначала безопасность, потом - политическое урегулирование", - подчеркнул политик.

Порошенко назвал "шагом в правильном направлении" реакцию президента Украины Владимира Зеленского на обеспокоенность части общества и отмечает, что с большинством озвученных главой государств тезисов "трудно не согласиться".

"Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, мы должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах", - подчеркнул политик.

Он отметил, что "люди вышли на днях на протест не потому, что они "порохоботы", как некоторым кажется". "Ветераны, волонтеры, просто неравнодушные граждане - они любят Украину и имеют право на то, чтобы с их мнением считались", - резюмировал Порошенко.

Теги: #нормандский_формат #порошенко
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