Политика

12:59 04.10.2019

Директор ГБР о привлечении Порошенко российского адвоката: Мы не обсуждали вариант обращения к РФ для правовой помощи ни в одном деле

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Директор ГБР о привлечении Порошенко российского адвоката: Мы не обсуждали вариант обращения к РФ для правовой помощи ни в одном деле

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявляет, что в работе Госбюро нет "российского следа", вопрос обращения к РФ для получения правовой помощи не поднимался ни в одном производстве.

"Петр Порошенко построил одну простую линию защиты - привязать к ГБР "российский след". (…) Подчеркиваю: никакого российского или какого-либо другого "следа" в работе ГБР нет, не было и не будет", - написал Труба в Телеграм-канале в пятницу.

Он также заверил, что никогда не обсуждался вариант обращения к Российской Федерации для получения правовой помощи ни в одном уголовном производстве, что "прекрасно известно" тем, "кто прослушивал мой кабинет".

"Пятому президенту следует найти другое пояснение для привлечения к своей защите российского адвоката. Возможно, это он собирается получить правовую помощь в России?" – предполагает Труба.

Как сообщалось, к защите пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в ряде открытых уголовных производств приобщается российский адвокат Илья Новиков.

"Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью... к стране-агрессору, в частности, в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как известно, это производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова. В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно", - говорится в сообщении на сайте партии "Европейская солидарность".

В партии указали, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине. Кроме того, в российских судах он защищал и защищает украинских граждан, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях, в частности, был адвокатом украинских моряков.

Теги: #гбр #порошенко #труба
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