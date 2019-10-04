Новосад заявила о необходимости аудита вузов, перемещенных из оккупированных территорий

Министр образования и науки Украины Анна Новосад отмечает необходимость пересмотреть сеть перемещенных из оккупированных территорий высших учебных заведений, так как не во всех из них обеспечено надлежащее качество образования.

"Для нас сегодня актуален аудит сети перемещенных учреждений высшего образования. Прошло пять лет с момента перемещения этих учреждений, и мы можем констатировать, что не во всех этих учреждениях хорошее качество образования", - сказала глава ведомства на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По мнению Новосад, пришло время подумать, "какие из этих вузов можно, например, объединить", чтобы качество образования в них выросло.