Политика

11:49 04.10.2019

Рада сформировала новый состав ЦИК

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Рада сформировала новый состав ЦИК

Верховная Рада сформировала новый состав Центральной избирательной комиссии, внесенный накануне президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты на заседании в пятницу большинством голосов поддержали проекты постановлений о назначении членов ЦИК.

В состав Центральной избирательной комиссии входит 17 членов: Оксана Боярчук, Юрий Буглака, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Греня, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивой, Юрий Фрицкий.

В поддержку каждого из претендентов народные депутаты отдавали более 300 голосов, тогда как минимально необходимое для положительного решения количество - 226.

По данным гражданской сети ОПОРА, Оксана Боярчук (делегирована фракцией "Слуга народа") является частным нотариусом, Юрий Буглак (делегировала "Европейская солидарность") - народный депутат парламента VIII созыва, Елена Гатауллина - частный юрист, Андрей Гевко (фракция "Голос") - один из основателей Гражданской сети "Опора", баллотировался в Верховную Раду IX созыва по спискам партии "Голос", Виктория Глущенко ("Батькивщина") - консультант в секретариате Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, членами ЦИК назначены член политсовета партии "Укроп" Виталий Грень (делегирован фракцией "Слуга народа"), член предыдущего состава ЦИК Олег Диденко ("Слуга народа"), заместитель руководителя секретариата ЦИК Сергей Дубовик ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), члены предыдущего состава ЦИК Андрей Евстигнеев ("Слуга народа") и Ирина Ефремова ("Слуга народа").

Членами ЦИК стали также консультант юридического управления Аппарата Верховной Рады Александра Кармаза ("Слуга народа"), ученый-юрист Павел Любченко ("Слуга народа"), нардеп предыдущих созывов Рады Юрий Мирошниченко ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), научный консультант секретариата Кассационного административного суда, Высший административный суд Украины Владимир Перепелюк ("Слуга народа"), член предыдущего состава ЦИК Виталий Плукар ("Слуга народа"), управляющий делами исполкома Белоцерковского городского совета Сергей Постивой ("Слуга народа"), ученый-юрист Юрий Фрицкий ("Слуга народа").

Как сообщалось, Зеленский внес представление на назначение на должности членов ЦИК 17 человек 3 октября. Четверо из них - Диденко, Евстигнеев, Ефремова и Плукар - были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.

13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК. 14 из них были назначены в сентябре 2018 года.

Теги: #верховная_рада #цик
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