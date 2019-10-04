Работа, касающаяся масштабного обмена с Украиной удерживаемыми лицами, продолжается – Песков

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обмен между удерживаемыми лицами с Украиной в формате "всех на всех" должен быть конечной целью.

"С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен "всех на всех". Это должно быть окончательной целью. Все это зависит от готовности двух сторон", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление МИД Украины о возможности проведения на следующей неделе масштабного обмена.

"Определенная работа в этом контексте продолжается", - отметил пресс-секретарь.

Как сообщалось, накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами с РФ уже на следующей неделе.

"В ближайшее время и это уже буквально, я надеюсь, на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал он в эфире телевизионного ток-шоу в четверг вечером.

При этом Пристайко не уточнил деталей.