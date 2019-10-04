Генпрокурор Рябошапка заявил об отсутствии какого-либо давления, в том числе по делу Burisma

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что на него не оказывалось давление в каком-либо уголовном производстве, в том числе в деле компании Burisma ("Бурисма").

"Никто ни из заграничных, ни отечественных чиновников, политиков, ни чиновников не звонил мне и не пытался повлиять на мои решения относительно конкретных уголовных производств", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос, просил ли кто-либо, в том числе личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, расследовать возможную причастность сына экс-вице-президента Джо Байдена Хантера к уголовному производству в Украине, касающемуся Burisma.